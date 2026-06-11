Фото: ДСНС

У Верховинському районі Івано-Франківської області постраждав турист. Інцидент стався 10 червня під час сходження на полонину Ґаджина, що поблизу села Бистрець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Жителя Львівщини в руку вкусила змія. Через укус плазуна 24-річний молодик не міг самостійно продовжувати рух маршрутом, тому звернувся по допомогу до надзвичайників.

Рятувальники дісталися до постраждалого, надали йому першу домедичну допомогу та транспортували до села Бистрець, де на них уже чекала бригада "швидкої".

Хлопця у задовільному стані госпіталізували до лікарні.

Надзвичайники застерігають: вирушаючи в гори, слід бути максимально уважними на ділянках із густою рослинністю та на кам’янистих схилах, адже там часто ховаються плазуни. У разі виникнення небезпеки негайно телефонуйте за номером 101.

Нагадаємо, у травні на Львівщині рятувальники допомогли дівчині, яка травмувалася на горі Парашка.