Заманював до себе додому: на Прикарпатті чоловік домагався маленьких хлопчиків
На Прикарпатті 65-річний чоловік отримав підозру. Йдеться про сексуальне насилля щодо двох маленьких хлопчиків
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
Як зʼясували правоохоронці, чоловік з 2022 року запрошував дітей додому під різними приводами. Там він вчиняв до дітей сексуальні дії, не повʼязані з проникненням. Йдеться про двох хлопчиків, яким на той момент було 8 та 11 років.
Наразі чоловіка затримали. Йому обрали запобіжний захід: тримання під вартою без можливості застави.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 59-річного чоловіка, який ґвалтував онуку, поки її мати була в пологовому. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
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