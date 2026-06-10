Заманював до себе додому: на Прикарпатті чоловік домагався маленьких хлопчиків

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, чоловік з 2022 року запрошував дітей додому під різними приводами. Там він вчиняв до дітей сексуальні дії, не повʼязані з проникненням. Йдеться про двох хлопчиків, яким на той момент було 8 та 11 років.



Наразі чоловіка затримали. Йому обрали запобіжний захід: тримання під вартою без можливості застави.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 59-річного чоловіка, який ґвалтував онуку, поки її мати була в пологовому. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.