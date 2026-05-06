10:37  06 мая
На Львовщине пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
10:31  06 мая
На Харьковщине во время полевых работ на взрывчатке подорвался мужчина
02:52  06 мая
В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей
UA | RU
UA | RU
06 мая 2026, 10:11

На Прикарпатье разоблачили схему "мертвых душ" в "Укрзализныце"

06 мая 2026, 10:11
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

На Прикарпатье чиновники "Укрзализныци" организовали схему фиктивного трудоустройства для получения брони

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, организатором схемы стал руководитель одного из подразделений депо, привлекшего к противоправной деятельности своего заместителя. В течение 2024-2025 годов они оформили на работу четырех мужчин на должности слесарей по ремонту подвижного состава.

Поскольку для этой работы необходимо профильное образование, мужчины сначала оформлялись учениками. Они получали зарплату, премии и надбавки, однако фактически на работе не появлялись.

По предварительным данным, общая сумма незаконно выплаченных средств превышает 500 тысяч гривен. Также проверяется информация о возможных "откатах" должностным лицам за фиктивное трудоустройство и оформление брони.

В ходе обысков в депо изъяли кадровую документацию, финансовые отчеты и табели учета рабочего времени. Правоохранители также проверяют возможные другие факты фиктивного трудоустройства.

Фигурантам сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в Днепре правоохранители сообщили о подозрении депутату одного из районных советов, подозреваемого в организации схемы фиктивного трудоустройства на предприятии критической инфраструктуры. В течение 2023-2025 годов чиновник организовал оформление "на бумаге" 14 человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковская область Укрзализныця взятка фиктивные документы бронь бронь от мобилизации
За деньги обещал "броню": СБУ задержала руководителя Житомирского ТЦК
06 мая 2026, 09:24
Обещал рясу вместо формы: в Киеве задержали "специалиста по бронированию"
04 мая 2026, 12:05
На Прикарпатье сержанты ТЦК продавали "билеты" за границу
01 мая 2026, 08:22
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Заплатил 5000 долларов, чтобы не служить: в Черкасской области задержали пограничника-дезертира
06 мая 2026, 11:34
РФ ударила по детскому саду в Сумах: продолжается спасательная операция
06 мая 2026, 11:17
На Закарпатье горит лес: огонь охватил 75 гектаров
06 мая 2026, 11:09
Аналитики раскритиковали соцпрограммы правительства и призвали к их пересмотру
06 мая 2026, 10:49
На Львовщине пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
06 мая 2026, 10:37
На Харьковщине во время полевых работ на взрывчатке подорвался мужчина
06 мая 2026, 10:31
В Сумской области российский дрон атаковал гражданское авто: есть погибшая и раненый
06 мая 2026, 09:46
За деньги обещал "броню": СБУ задержала руководителя Житомирского ТЦК
06 мая 2026, 09:24
Ночная атака на Херсон: огнеборцы спасли трех женщин из горящей многоэтажки
06 мая 2026, 09:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »