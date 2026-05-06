Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, организатором схемы стал руководитель одного из подразделений депо, привлекшего к противоправной деятельности своего заместителя. В течение 2024-2025 годов они оформили на работу четырех мужчин на должности слесарей по ремонту подвижного состава.

Поскольку для этой работы необходимо профильное образование, мужчины сначала оформлялись учениками. Они получали зарплату, премии и надбавки, однако фактически на работе не появлялись.

По предварительным данным, общая сумма незаконно выплаченных средств превышает 500 тысяч гривен. Также проверяется информация о возможных "откатах" должностным лицам за фиктивное трудоустройство и оформление брони.

В ходе обысков в депо изъяли кадровую документацию, финансовые отчеты и табели учета рабочего времени. Правоохранители также проверяют возможные другие факты фиктивного трудоустройства.

Фигурантам сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в Днепре правоохранители сообщили о подозрении депутату одного из районных советов, подозреваемого в организации схемы фиктивного трудоустройства на предприятии критической инфраструктуры. В течение 2023-2025 годов чиновник организовал оформление "на бумаге" 14 человек.