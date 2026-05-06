06 травня 2026, 16:55

На Прикарпатті аферисти оформили на жінку кредитів

Фото: Національна поліція
Жителька Коломиї втратила майже 300 тисяч гривень. Поліція попереджає про схему шахраїв

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

34-річна жителька Коломиї розмістила оголошення про продаж особистих речей на онлайн-платформі. З нею зв'язався потенційний покупець. Він запропонував скористатись нібито безпечною доставкою. Для "оформлення" він надіслав посилання, яке імітувало офіційний сервіс.

Жінка перейшла за посиланням, ввела туди всі свої данні та фактично дала аферистам доступ до її рахунків. Згодом шахраї списали з її рахунків 230 тисяч гривень, а також оформили на її ім’я два готівкові кредити на загальну суму 70 тисяч гривень та перерахували кошти на підконтрольні рахунки.

"За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочину", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині жінка стала жертвою шахраїв. Вона втратила майже 100 тисяч гривень.

