11:42  08 квітня
На Дніпропетровщині від поранень після обстрілу загинув священик УПЦ МП
11:15  08 квітня
Впав на колії: у Києві на залізничній станції загинув чоловік
08:08  08 квітня
Жорстоке вбивство Ігоря Комарова на Балі: яке покарання чекає на злочинців
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2026, 13:54

Слова підтримки: у Франківську з'явилася скринька для листів тим, хто у полоні

Читайте также на русском языке
Фото: ГО "Захист держави"
Читайте также
на русском языке

У Франківську відкрили спеціальну скриньку "Листи надії", де кожен може написати слова підтримки людям, що зникли безвісти або перебувають у полоні

Про це повідомила пресслужба громадської організації "Захист Держави", передає RegioNews.

Надвірнянський осередок ГО долучився до ініціативи стаціонарної скриньки "Листи надії"– простору, де кожен може написати листа тим, хто нині вважається безвісти зниклим або перебуває у полоні.

"Це більше, ніж просто листи. Це – віра, яка тримає, і слова, які можуть зігріти навіть на відстані" – зазначив керівник Надвірнянського осередку Андрій Голинський.

Скринька розташована біля Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Ініціатори ідеї закликають усіх долучатися: навіть невелике слово може стати великою підтримкою для тих, хто цього потребує.

Нагадаємо, родини військових та ветеранів Полтавщини взяли участь у проєкті "Мандротерапія", відвідавши Опішню – столицю українського гончарства. Полтавський осередок ГО "Захист держави" планує й надалі створювати простір для відновлення та живого спілкування сімей військових і ветеранів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
військові полонені лист Івано-Франківська область підтримка громадська організація Захист Держави
