Слова підтримки: у Франківську з'явилася скринька для листів тим, хто у полоні

Фото: ГО "Захист держави"

У Франківську відкрили спеціальну скриньку "Листи надії", де кожен може написати слова підтримки людям, що зникли безвісти або перебувають у полоні

Про це повідомила пресслужба громадської організації "Захист Держави", передає RegioNews.

Надвірнянський осередок ГО долучився до ініціативи стаціонарної скриньки "Листи надії"– простору, де кожен може написати листа тим, хто нині вважається безвісти зниклим або перебуває у полоні.

"Це більше, ніж просто листи. Це – віра, яка тримає, і слова, які можуть зігріти навіть на відстані" – зазначив керівник Надвірнянського осередку Андрій Голинський.

Скринька розташована біля Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Ініціатори ідеї закликають усіх долучатися: навіть невелике слово може стати великою підтримкою для тих, хто цього потребує.

