В Ивано-Франковске полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 5 апреля, на улице Галицкой в Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля наехал на пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу, после чего покинул место происшествия.

В результате ДТП мужчина 1994 года рождения погиб на месте.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские установили транспортное средство и личность водителя. Им оказался 26-летний сотрудник Ивано-Франковского районного управления полиции. Его местонахождение установлено, водитель доставлен для проведения следственных действий.

Материалы ДТП будут переданы в Государственное бюро расследований. Полиция Прикарпатья обещает обеспечить полное, всестороннее и объективное расследование обстоятельств аварии.

