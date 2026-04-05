19:10  05 апреля
В Ивано-Франковске полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП
17:37  05 апреля
Во Львове ребенок играл зажигалкой – загорелась квартира
14:15  05 апреля
Ругалась при детях: на Волыни судили учительницу-логопеда
UA | RU
UA | RU
05 апреля 2026, 19:10

В Ивано-Франковске полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 5 апреля, на улице Галицкой в Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля наехал на пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу, после чего покинул место происшествия.

В результате ДТП мужчина 1994 года рождения погиб на месте.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские установили транспортное средство и личность водителя. Им оказался 26-летний сотрудник Ивано-Франковского районного управления полиции. Его местонахождение установлено, водитель доставлен для проведения следственных действий.

Материалы ДТП будут переданы в Государственное бюро расследований. Полиция Прикарпатья обещает обеспечить полное, всестороннее и объективное расследование обстоятельств аварии.

Напомним, в Киеве будут судить военного по ДТП, в котором погибла женщина и пострадал ребенок. Военному инкриминируют нарушение правил вождения, что привело к гибели человека (ч. 1 ст. 415 УК Украины). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП в Харькове: водитель Audi влетел в припаркованный MAN
05 апреля 2026, 12:20
В Ровенской области водитель вылетел на встречку полосу и вызвал смертельное ДТП
03 апреля 2026, 23:35
В Павлограде пьяный водитель Lexus врезался в лавку: тяжело травмирована 19-летняя девушка
03 апреля 2026, 14:41
Все новости »
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
Панорамный снимок зубов: современная диагностика для здоровой улыбки
05 апреля 2026, 19:55
Ремонт международных трасс в Украине: работы планируют завершить к 1 мая
05 апреля 2026, 18:27
В Никополе дрон атаковал гражданское авто: водитель погиб, жена в тяжелом состоянии
05 апреля 2026, 17:57
Во Львове ребенок играл зажигалкой – загорелась квартира
05 апреля 2026, 17:37
Попадание "Шахеда" в Харькове: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие
05 апреля 2026, 16:50
На Днепропетровщине снова появились вражеские листовки с угрозами
05 апреля 2026, 16:14
Мемуары Столтенберга и теневые переговоры с Россией: что известно
05 апреля 2026, 15:42
В Херсоне вражеский дрон попал в полицейский автомобиль: есть погибший
05 апреля 2026, 15:22
Украинские дроны атаковали порт "Транснефть" и объекты "Лукойла" в РФ
05 апреля 2026, 14:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Владимир Поперешнюк
Все блоги »