19:10  05 квітня
В Івано-Франківську поліцейський збив пішохода і втік з місця ДТП
17:37  05 квітня
У Львові дитина бавилася запальничкою – загорілася квартира
14:15  05 квітня
Лаялася при дітях: на Волині судили вчительку-логопединю
UA | RU
UA | RU
05 квітня 2026, 19:10

В Івано-Франківську поліцейський збив пішохода і втік з місця ДТП

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У неділю, 5 квітня, на вулиці Галицькій в Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля наїхав на пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу, після чого залишив місце події.

Внаслідок ДТП чоловік 1994 року народження загинув на місці.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили транспортний засіб та особу водія. Ним виявився 26-річний співробітник Івано-Франківського районного управління поліції. Його місцеперебування встановлено, водія доставлено для проведення слідчих дій.

Матеріали ДТП будуть передані до Державного бюро розслідувань. Поліція Прикарпаття обіцяє забезпечити повне, всебічне та об’єктивне розслідування обставин аварії.

Нагадаємо, у Києві судитимуть військового за ДТП, у якій загинула жінка та постраждала дитина. Військовому інкримінують порушення правил водіння, що призвело до загибелі людини (ч. 1 ст. 415 КК України). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
