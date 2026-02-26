В Днепре перекрыли миллионный канал поставки наркотиков

Фото: Нацполиция

В Днепре правоохранители разоблачили канал поставки наркотических веществ в колонию. Ежемесячное обращение оценивают в около миллиона гривен

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 29-летний заключенный организовал схему и координировал переправку наркотиков заключенным. Человек привлек к схеме еще шесть человек: среди них были и люди из тюрьмы, и по "воле".

Один из участников схемы якобы опрокидывал свертки через забор учреждения, а другие занимались фасовкой, распределением наркотиков и последующим сбытом среди других заключенных. Расчет производился переводами на банковские карты.

Во время обысков правоохранители обнаружили почти 4 кг каннабиса, около 320 г психотропного вещества "PVP", амфетамин, мобильные телефоны, сим-карты, черновые записи, денежные средства и автомобиль Skoda. Примерная стоимость этого всего составляет более 1,2 миллиона гривен.

Все участники группы получили подозрения.

Напомним, во Львовской области мужчина продавал наркотики через Telegram. Ему грозит от 6 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.