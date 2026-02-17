Россия должна отвечать за агрессию против Украины – Зеленский

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

После массированной атаки РФ продолжаются спасательные и ремонтные работы во многих регионах Украины

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Комбинированный был удар, специально просчитанный, чтобы как можно больше повредить нашу энергетику", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, в Одессе десятки тысяч человек остались без тепла и водоснабжения после ударов дронов, и все необходимые службы работают над ликвидацией последствий.

"Под ударом были 12 областей, известно о девяти раненых, среди них – дети. Повреждены более десяти жилых домов и объекты железной дороги", – добавил президент.

Он подчеркнул, что Россия должна отвечать за агрессию, а международные партнеры должны реагировать на подобные удары.

"Наша дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила. Сила давления на РФ – санкции, постоянная и быстрая поддержка украинской армии и ПВО. Для реального мира нужно действовать против источника этой агрессии, ведь именно Москва продолжает убийства, массированные атаки и штурмы", – отметил Зеленский.

Напомним, в ночь на 17 февраля Россия совершила масштабную воздушную атаку на Украину. Противник применил 4 баллистических ракеты "Искандер-М", 20 крылатых ракет Х-101, 4 крылатых ракеты "Искандер-К", 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также 396 ударных беспилотников. Зафиксировано попадание по 13 локациям.