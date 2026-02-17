Фото: ГБР

ГБР выясняет обстоятельства аварии в Киеве, в которой пострадала женщина. ДТП произошло 15 февраля на Большой Кольцевой дороге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, правоохранитель за рулем легковушки ехал в направлении Жулянского путепровода. Он не успел сманеврировать и врезался в эвакуатор, который стоял на третьей полосе и именно забирал другую машину после ДТП.

Установлено, что правоохранитель управлял автомобилем, принадлежащим одному сервису такси. Он пояснил, что взял машину у знакомого для личной поездки и не осуществлял перевозку пассажиров.

В результате столкновения пассажирка легковушки получила тяжелые травмы: у женщины диагностировали повреждение головы, глаз и открытый перелом руки. Пострадавшую госпитализировали.

Проверка подтвердила, что на момент ДТП правоохранитель был трезв.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

