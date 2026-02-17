08:39  17 февраля
В Киеве 4-летний мальчик отравился наркотиками – мать предстанет перед судом
08:16  17 февраля
В Ровенской области дезертир, стрелявший в полицейских, будет находиться под стражей
18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
UA | RU
17 февраля 2026, 07:36

В Днепре в результате российских обстрелов возник пожар

17 февраля 2026, 07:36
Фото: Днепропетровская ОВА
В ночь на вторник, 17 февраля, российские войска совершили обстрел Днепра, в результате чего в одном из районов города возник пожар

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"В одном из районов города произошел пожар. Повреждены админздание и авто. Предварительно, обошлось без пострадавших", – отметил он.

По состоянию на 7:00 утра атака на Украину продолжается.

По данным медиа и мониторинговых сводок, взрывы и работу систем ПВО фиксировались в ряде регионов, в частности в Одессе, Днепре и районах Днепропетровщины, а также в нескольких областях центральной, южной и востоке Украины.

Напомним, в Одессе в результате атаки российских беспилотников пострадали три человека, повреждены объект инфраструктуры и жилой дом. Воздушная тревога в городе звучала 6 раз.

война обстрел пожар Днепр атака российская армия
