В Днепре в результате российских обстрелов возник пожар

Фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на вторник, 17 февраля, российские войска совершили обстрел Днепра, в результате чего в одном из районов города возник пожар

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"В одном из районов города произошел пожар. Повреждены админздание и авто. Предварительно, обошлось без пострадавших", – отметил он.

По состоянию на 7:00 утра атака на Украину продолжается.

По данным медиа и мониторинговых сводок, взрывы и работу систем ПВО фиксировались в ряде регионов, в частности в Одессе, Днепре и районах Днепропетровщины, а также в нескольких областях центральной, южной и востоке Украины.

Напомним, в Одессе в результате атаки российских беспилотников пострадали три человека, повреждены объект инфраструктуры и жилой дом. Воздушная тревога в городе звучала 6 раз.