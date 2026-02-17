Сумщина под обстрелами РФ: погибла женщина, еще шесть человек пострадали

Фото: Сумская ОВА

В Сумской области за сутки зафиксировано более 20 обстрелов в 15 населенных пунктах 14 общин

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки на Кириковскую общину погибла 68-летняя женщина, тело которой утром извлекли из-под завалов жилого дома.

Также пострадали шесть человек: мужчины 54 и 42 лет, женщина 40 лет, двое детей 15 и 7 лет и 79-летняя женщина.

Повреждения зафиксированы в нескольких общинах:

Кириковская община – уничтожены частные дома и хозяйственные постройки, поврежден объект инфраструктуры;

Конотопская община – объект инфраструктуры, нежилые помещения;

Шосткинская община – объекты инфраструктуры, легковой автомобиль;

Ямпольская, Зноб-Новгородская, Хутор-Михайловская, Сумская общины – повреждены объекты инфраструктуры;

Недригайловская община – повреждены частные жилые дома.

Напомним, в ночь на 17 февраля Россия совершила масштабную воздушную атаку на Украину. Противник применил 4 баллистических ракеты "Искандер-М", 20 крылатых ракет Х-101, 4 крылатых ракеты "Искандер-К", 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также 396 ударных беспилотников. Зафиксировано попадание по 13 локациям.