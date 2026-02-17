Днепр, Кривой Рог и Никополь под ударом: повреждены дома и авто

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В Днепропетровской области под российским обстрелом оказались пять районов

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В частности, в Днепре повреждены частное предприятие, административные здания, жилые дома и автомобили. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

В Криворожском районе получило повреждения предприятие.

В Каменском пострадали жилой дом, хозяйственная постройка и гараж.

В Синельниковском районе (Покровская община) горел частный дом.

На территории Никопольского района под обстрел попали Никополь, а также Красногригорьевская и Покровская общины. Повреждены инфраструктура, магазины, учебный центр, жилые дома и около десяти автомобилей.

Напомним, в ночь на вторник, 17 февраля, российские войска произвели обстрел Днепра, в результате чего в одном из районов города возник пожар. Предварительно сообщалось, что обошлось без пострадавших.