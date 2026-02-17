Днепр, Кривой Рог и Никополь под ударом: повреждены дома и авто
В Днепропетровской области под российским обстрелом оказались пять районов
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В частности, в Днепре повреждены частное предприятие, административные здания, жилые дома и автомобили. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.
В Криворожском районе получило повреждения предприятие.
В Каменском пострадали жилой дом, хозяйственная постройка и гараж.
В Синельниковском районе (Покровская община) горел частный дом.
На территории Никопольского района под обстрел попали Никополь, а также Красногригорьевская и Покровская общины. Повреждены инфраструктура, магазины, учебный центр, жилые дома и около десяти автомобилей.
Напомним, в ночь на вторник, 17 февраля, российские войска произвели обстрел Днепра, в результате чего в одном из районов города возник пожар. Предварительно сообщалось, что обошлось без пострадавших.