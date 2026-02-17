12:37  17 февраля
17 февраля 2026, 12:26

23,7 млн грн на систему, которую так и не запустили: в суд направили дело экс-заместителя Минсоцполитики

17 февраля 2026, 12:26
Иллюстративное фото: из открытых источников
Бывшего заместителя Министра социальной политики будут судить за контракт на 23,7 млн грн для программного обеспечения "E-social", которое так и не было введено в эксплуатацию

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что прокуроры Киевской городской прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника, ныне работающего советником министра социальной политики. Ему инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия.

По данным следствия, в 2018 году Министерство и консорциум из четырех компаний заключили договор на создание системы "E-social" – единственной платформы для учета социальных выплат, льгот и субсидий. В 2018-2019 годах разработчику выплатили почти 23,7 млн грн, однако программный продукт не отвечал требованиям законодательства и не был введен в эксплуатацию.

Действие договора было прекращено в 2021 году, а в 2024 году Государственная аудиторская служба подтвердила нарушения на этапе тендера, которые должны были стать основанием для отклонения предложения консорциума.

Судебно-экономическая экспертиза установила ущерб государству на сумму почти 23,7 млн. грн.

Средства на программу были предоставлены Всемирным банком в рамках проекта модернизации системы социальной поддержки населения Украины и Украина должна вернуть их с процентами.

В Офисе Генпрокурора не называют фамилию чиновника, однако, по данным источников УНН, речь идет о Николае Шамбире. Его уволили с должности заместителя министра социальной политики Украины в сентябре 2019 года.

Напомним, топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей. Речь идет о Владимире Цыбе. Он получил подозрение в преднамеренном внесении недостоверных сведений в декларацию за 2024 год, а точнее – сокрытии владения корпоративными правами польской фирмы с уставным капиталом 4 млн грн.

