17 февраля 2026, 11:48

Россияне массированно атакуют дронами Сумы: есть попадания в гражданскую инфраструктуру

17 февраля 2026, 11:48
Иллюстративное фото: из открытых источников
Сумская громада находится под массированной атакой российских беспилотников

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

"Есть несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры в центральной части города. Предварительно – без жертв", – говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что сохраняется угроза повторных ударов.

Все последствия будут уточнены после обследования территорий, когда разрешит ситуация безопасности.

Граждан призывали находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Напомним, утром 17 февраля российский беспилотник атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. В результате удара погибли три человека.

