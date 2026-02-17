08:39  17 февраля
В Киеве 4-летний мальчик отравился наркотиками – мать предстанет перед судом
08:16  17 февраля
В Ровенской области дезертир, стрелявший в полицейских, будет находиться под стражей
18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
17 февраля 2026, 09:58

Массированная атака на Украину: ПВО сбила 25 ракет и 367 дронов

17 февраля 2026, 09:58
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 17 февраля Россия совершила масштабную воздушную атаку на Украину. Противник применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М", 20 крылатых ракет Х-101, 4 крылатые ракеты "Искандер-К", 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также 396 ударных беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 392 воздушных целей:

  • 20 крылатых ракет Х-101,
  • 4 крылатые ракеты "Искандер-К",
  • 1 авиарокета Х-59/69,
  • 367 БпЛА.

Зафиксировано попадание по 13 локациям, обломки сбитых целей падали на 8 локациях.

Напомним, этой ночью в Днепропетровской области под российским обстрелом оказались пять районов. В частности, в Днепре повреждены частное предприятие, административные здания, жилые дома и автомобили. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Кроме того, ночью 17 февраля враг атаковал Одессу. Пострадали три человека, поврежден объект инфраструктуры и жилой дом.

