Массированная атака на Украину: ПВО сбила 25 ракет и 367 дронов

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 17 февраля Россия совершила масштабную воздушную атаку на Украину. Противник применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М", 20 крылатых ракет Х-101, 4 крылатые ракеты "Искандер-К", 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также 396 ударных беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 392 воздушных целей:

20 крылатых ракет Х-101,

4 крылатые ракеты "Искандер-К",

1 авиарокета Х-59/69,

367 БпЛА.

Зафиксировано попадание по 13 локациям, обломки сбитых целей падали на 8 локациях.

Напомним, этой ночью в Днепропетровской области под российским обстрелом оказались пять районов. В частности, в Днепре повреждены частное предприятие, административные здания, жилые дома и автомобили. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Кроме того, ночью 17 февраля враг атаковал Одессу. Пострадали три человека, поврежден объект инфраструктуры и жилой дом.