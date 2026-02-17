Массированная атака на Украину: ПВО сбила 25 ракет и 367 дронов
В ночь на 17 февраля Россия совершила масштабную воздушную атаку на Украину. Противник применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М", 20 крылатых ракет Х-101, 4 крылатые ракеты "Искандер-К", 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также 396 ударных беспилотников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 392 воздушных целей:
- 20 крылатых ракет Х-101,
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К",
- 1 авиарокета Х-59/69,
- 367 БпЛА.
Зафиксировано попадание по 13 локациям, обломки сбитых целей падали на 8 локациях.
Напомним, этой ночью в Днепропетровской области под российским обстрелом оказались пять районов. В частности, в Днепре повреждены частное предприятие, административные здания, жилые дома и автомобили. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.
Кроме того, ночью 17 февраля враг атаковал Одессу. Пострадали три человека, поврежден объект инфраструктуры и жилой дом.