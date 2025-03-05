Шахраї ошукали прикарпатця на 77 тисяч гривень

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В Україні почастішали випадки онлайн-шахрайства. На Прикарпатті шахраї ошукали 52-річного чоловіка

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Зі слів заявника, він розмістив оголошення про продаж товару, після чого отримав повідомлення від псевдопокупця з посиланням. Перейшовши за ним, чоловік вказав свої особисті дані та дані своєї банківської карти.

Згодом, потерпілий виявив, що з карти зникло 77 тисяч гривень.

За фактом шахрайських дій поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального Кодексу України.

Щоби не потрапити на гачок аферистів, поліція рекомендує:

не переходити за сумнівними посиланнями, надісланими сторонніми;

уважно перевіряти URL-адресу;

не повідомляти дані карти, паролі та інші дані, що можуть використовуватися для підтвердження платежів.

Нагадаємо, жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень через фальшиву пропозицію "єДопомоги".

Раніше ми розповідали, як не стати жертвами аферистів онлайн.