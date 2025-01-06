Украинцев предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах
На высокогорье Ивано-Франковской области 6-7 января ожидается значительная снеголавинная опасность
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, информирует RegioNews.
"6-7 января, в связи с вьюгами и последующей оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.
Напомним, в горах на Закарпатье спасатели отыскали тело погибшего туриста.
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
В Сумской области пограничники сбили российский "шахед" и "герберу"
06 января 2025, 15:30В Винницкой области работник ТЦК за 16 тысяч долларов помогал желающим избежать мобилизации
06 января 2025, 15:23Россияне атаковали дронами гражданские автомобили в Херсоне: есть раненые
06 января 2025, 15:00На Закарпатье авто вылетело в реку: погибла женщина, ее тело отнесло по течению
06 января 2025, 14:53На Полтавщине в результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура
06 января 2025, 14:406 лет за "Малороссию": во Львове судили сторонника РФ
06 января 2025, 14:37В Донецкой области россияне казнили 3 военнопленных ВСУ, — DeepState
06 января 2025, 14:30В горах на Закарпатье нашли тело погибшего туриста
06 января 2025, 14:22Командира терробороны, заставившего бойцов строить ему дом в Одесской области, отправили под суд
06 января 2025, 14:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год