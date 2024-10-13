На Прикарпатье два человека оказались в реанимации из-за отравления грибами

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Мужчина и женщина из Косовского района Ивано-Франковской области были госпитализированы с отравлением грибами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.

В частности, как отмечается в сообщении, в реанимационное отделение Косовской центральной районной больницы доставили мужчину и женщину из села Уторопы, 1957 и 1959 годов рождения.

Спасатели напоминают правила безопасности во избежание отравления грибами. В частности, в ГСЧС советуют не покупать грибы на стихийных рынках и употреблять в пищу только грибы, которые вам хорошо известны как съедобные.

Также советуют не собирать грибы у дорог, на промышленных территориях, свалках. Также никогда не стоит пробовать сырые грибы на вкус.

Даже съедобные грибы могут быть опасны, если готовить их не в день сбора. Спасатели отмечают, что грибы не стоит употреблять в пищу детям, беременным женщинам и пожилым людям.

"Отравление грибами тяжело поддается лечению. Призываем всех соблюдать эти правила, чтобы уберечь свое здоровье и жизнь", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее целая семья в Ивано-Франковске отравилась угарным газом. Трое детей и их мать госпитализированы.