В центре Ивано-Франковска подожгли волонтерское авто

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В центральной части Ивано-Франковска неизвестные совершили поджог автомобиля, принадлежащего местному волонтеру. Автомобиль был окрашен в камуфляжные цвета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Галка".

Инцидент произошел в ночь на 29 августа на улице Крука в центре города.

Подожгли волонтерский микроавтобус. У транспортного средства поврежден бампер и левое крыло.

Факт поджога журналистам подтвердили в полиции. Правоохранители сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Это преступление карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Поджигателя уже ищут.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Киева сжег в Дарницком районе столицы два автомобиля полиции. За совершенное 20-летнему парню грозит тюрьма.