Житель Прикарпатья после ссоры сжег дотла дом своей девушки

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Житель Ивано-Франковской области поссорился с сожительницей, после чего поджег ее дом. От дома осталось только пепелище. Палию грозит от трех до десяти лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Пожар в доме села Перекрестное в Верховинской общине произошел 28 августа ночью.

Спасатели потушили пожар, огнем здание было полностью уничтожено. Правоохранители во время осмотра места происшествия установили, что пожар возник вследствие поджога.

К счастью, в момент пожара в доме никого не было, потому никто не пострадал.

По результатам следственных действий правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 42-летний местный житель. Подозреваемый вместе со своей 39-летней сожительницей распивал алкогольные напитки. Между ними возникла ссора, после чего злоумышленник облил легковоспламеняющейся смесь дом и поджег его.

Палия задержали неподалеку от места преступления. Ему уже объявили о подозрении по статье УКУ об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Одессе мужчину, пытавшегося поджечь церковь с помощью зажигательной смеси и денежных купюр.