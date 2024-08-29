Хотел 6000 долларов: в Киеве задержали 20-летнего юношу, поджегшего полицейские машины

фото: Киевская городская прокуратура

Житель Киева сжег в Дарницком районе столицы два автомобиля полиции. За совершенное 20-летнему парню грозит тюрьма

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, молодой киевлянин через Телеграмм-канал получил "заказ" сжечь автомобили полиции за 6000 долларов США. Злоумышленник арендовал квартиру на сутки недалеко от райотдела полиции и заказал в строительном гипермаркете онлайн-доставку зажигательной жидкости. Ночью он пошел на площадку, где паркуют автомобили полиции, ожидая момента, когда никого не будет рядом.

Затем фигурант облил машины зажигательной жидкостью и снял результат выполненного "задания" на видео, которое прислал заказчику. Из арендованной квартиры киевляне переехали в хостел, где ждал обещанные деньги. Оплату поджигатель так и не получил, его задержали.

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном поджоге двух автомобилей полиции.

"Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 1,5 млн гривен", — говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали группу злоумышленников, пытавшихся организовать поджоги квартиры и автомобилей военных на Закарпатье.