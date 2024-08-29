Атака на Черкассы: спасатели потушили масштабный пожар на предприятии

19 августа 2024

"Берут тех, у кого нет проблем с ТЦК": военнообязанным мужчинам становится все труднее найти работу

Усиление мобилизации в конце весны этого года сильно повлияло на рынок труда в Украине. Ситуация на нем была и так напряженной, ведь многие специалисты за последние два года уехали за границу или ушли...