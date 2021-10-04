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04 октября 2021, 21:32 14

В Харькове фура сбила двух парней, их госпитализировали

04 октября 2021, 21:32 14
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Нацполіція
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Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования двух малолетних парней в Индустриальном районе Харькова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу полиции Харьковщины.

Отмечается, что 4 октября около 16:45 в районе дома № 3-А по улице Большой Кольцевой произошел наезд автомобилем "DAF XS" с полуприцепом на 12-летнего подростка и неустановленного парня, в возрасте примерно 13 лет.

В результате ДТП дети получили тяжелые травмы. Их доставили в харьковскую городскую больницу неотложной медицинской помощи.

По данным полиции, дети пересекали проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам свидетеля, ребята бежали друг за другом. Водитель затормозил, но допустил наезд на подростков.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст . 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что в июле в Киевской области авто насмерть сбило ребенка и мужчину.

ДТП Фура уголовное дело кодекс транспорт

 
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