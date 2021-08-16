На Львовщине в ДТП пострадали шесть человек, среди них - дети

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В воскресенье, 15 августа, в 13:20 в селе Силец Червоноградского района Львовской области в ДТП попали шесть человек

Как сообщила пресс-служба полиции Львовской области, среди пострадавших есть двое детей, пишет RegioNews.

Как предварительно установили правоохранители, водитель Volkswagen Passat, 57-летний житель Червонограда, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в больницу все люди, которые находились в авто – водитель и пятеро пассажиров: двое детей в возрасте 4 и 7 лет, две женщины в возрасте 30 и 57 лет и 27-летний мужчина.

Напомним, накануне в поселке Печенеги Харьковской области девушка за рулем автомобиля Volkswagen на скорости влетела в газовую заправку.