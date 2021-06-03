В Ивано-Франковске на железнодорожном мосту ударило током подростка
В Ивано-Франковске 17-летний парень получил ожоги на железнодорожном мосту
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что сосед пострадавшего по общежитию нашел его на мосту в одной из промзон города. У подростка из-за высоковольтного разряда обожжена почти четверть тела.
Местные говорят, что это сооружение очень популярно среди любителей экстремальных фото. А потому в полиции предполагают, что парень вскарабкался на опору ради фотографии. Там, предположительно, потерял равновесие и падая, задел электрические провода. Сам пострадавший пока не может рассказать, что произошло.
Напомним, ранее на Черниговщине подростка смертельно ударило током на крыше поезда.
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