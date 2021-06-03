10:22  03 июня
Уже 12 регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав
08:32  03 июня
Закон об олигархах: статус будет определять СНБО по четырем критериям
08:09  03 июня
Сутки на Донбассе прошли без нарушений - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
03 июня 2021, 11:38 340

В Ивано-Франковске на железнодорожном мосту ударило током подростка

03 июня 2021, 11:38 340
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковске 17-летний парень получил ожоги на железнодорожном мосту

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что сосед пострадавшего по общежитию нашел его на мосту в одной из промзон города. У подростка из-за высоковольтного разряда обожжена почти четверть тела.

Местные говорят, что это сооружение очень популярно среди любителей экстремальных фото. А потому в полиции предполагают, что парень вскарабкался на опору ради фотографии. Там, предположительно, потерял равновесие и падая, задел электрические провода. Сам пострадавший пока не может рассказать, что произошло.

Напомним, ранее на Черниговщине подростка смертельно ударило током на крыше поезда.

Украина поезд Ивано-Франковск железная дорога больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua