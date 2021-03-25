Прикарпатье может выйти из "красной" зоны уже в пятницу - Марцинкив
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что город и область готовы к выходу из "красной" зоны карантина.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Мэр поддержал требования представителей бизнеса, которые сегодня, 25 марта под зданием ОГА требовали разрешить им работать и отменить карантин. Марцинкив вышел к митингующим и выразил надежду, что завтра, 26 марта Ивано-Франковская область сможет выйти из "красной" зоны.
Предприниматели требуют, чтобы им дали право работать. Понимаю и поддерживаю требования. Надо дать людям возможность зарабатывать на жизнь - город на карантине уже месяц!", - сказал Руслан Марцинкив.
Он отметил, что сейчас есть все предпосылки, чтобы Кабинет Министров вывел область с "красной" зоны эпидемиологической опасности и установил ограничения "оранжевого" уровня.
Основания есть: уменьшается количество больных и госпитализированных в больницах. Мы наконец закрываем роддом и там больше не будут принимать COVID-пациентов", - говорит мэр.
Напомним, коронавирус в Ивано-Франковске: Марцинкив заявил об улучшении эпидситуации в городе.