Прикарпатье может выйти из "красной" зоны уже в пятницу - Марцинкив

Он поддержал требования предпринимателей относительно смягчения карантина

Он поддержал требования предпринимателей относительно смягчения карантина

Фото: gk-press.if.ua

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что город и область готовы к выходу из "красной" зоны карантина.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Мэр поддержал требования представителей бизнеса, которые сегодня, 25 марта под зданием ОГА требовали разрешить им работать и отменить карантин. Марцинкив вышел к митингующим и выразил надежду, что завтра, 26 марта Ивано-Франковская область сможет выйти из "красной" зоны.

Предприниматели требуют, чтобы им дали право работать. Понимаю и поддерживаю требования. Надо дать людям возможность зарабатывать на жизнь - город на карантине уже месяц!", - сказал Руслан Марцинкив.

Он отметил, что сейчас есть все предпосылки, чтобы Кабинет Министров вывел область с "красной" зоны эпидемиологической опасности и установил ограничения "оранжевого" уровня.

Основания есть: уменьшается количество больных и госпитализированных в больницах. Мы наконец закрываем роддом и там больше не будут принимать COVID-пациентов", - говорит мэр.

Напомним, коронавирус в Ивано-Франковске: Марцинкив заявил об улучшении эпидситуации в городе.