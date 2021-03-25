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25 марта 2021, 20:48 631

Прикарпатье может выйти из "красной" зоны уже в пятницу - Марцинкив

25 марта 2021, 20:48 631
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Он поддержал требования предпринимателей относительно смягчения карантина
Он поддержал требования предпринимателей относительно смягчения карантина
Фото: gk-press.if.ua
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что город и область готовы к выходу из "красной" зоны карантина.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Мэр поддержал требования представителей бизнеса, которые сегодня, 25 марта под зданием ОГА требовали разрешить им работать и отменить карантин. Марцинкив вышел к митингующим и выразил надежду, что завтра, 26 марта Ивано-Франковская область сможет выйти из "красной" зоны.

Предприниматели требуют, чтобы им дали право работать. Понимаю и поддерживаю требования. Надо дать людям возможность зарабатывать на жизнь - город на карантине уже месяц!", - сказал Руслан Марцинкив.

Он отметил, что сейчас есть все предпосылки, чтобы Кабинет Министров вывел область с "красной" зоны эпидемиологической опасности и установил ограничения "оранжевого" уровня.

Основания есть: уменьшается количество больных и госпитализированных в больницах. Мы наконец закрываем роддом и там больше не будут принимать COVID-пациентов", - говорит мэр.

Напомним, коронавирус в Ивано-Франковске: Марцинкив заявил об улучшении эпидситуации в городе.

коронавирус заявление Ивано-Франковск мэр Руслан Марцинкив красная зона

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