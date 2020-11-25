На Прикарпатье поймали группу наркоторговцев, которую возглавлял полицейский

Правоохранители уже объявили о подозрении главным фигурантам

Правоохранители уже объявили о подозрении главным фигурантам

Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области работники внутренней безопасности Нацполиции установили деятельность наркогруппировки, организатором которой оказался правоохранитель.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что к уголовным преступлениям оказался причастен полицейский сектора реагирования патрульной полиции одного из отделений Тлумацкого ОП ГУНП в Ивано-Франковской области.

42-летний мужчина организовал разветвленную схему сбыта наркотиков в регионе. Выращивал растения конопли, перерабатывал и вместе с сообщниками – жителями Ивано-Франковска - распространял марихуану среди наркозависимых", - сообщили в полиции.

Правоохранителя задержали во время передачи партии марихуаны 33-летнему подельнику. Проведены санкционированные обыски у фигурантов группы.

Организатора и одного из подельников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им уже вручены подозрения. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, у жителя Черниговщины изъяли наркотиков и психотропов на миллион гривен.