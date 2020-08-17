В Киеве ограничили въезд грузовиков из-за жары
Ограничения вводятся с 17 августа на всех подъездах в столицу
Ограничения вводятся с 17 августа на всех подъездах в столицу
В Киеве в связи с жарой ограничили въезд габаритного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.
В Киеве ограничено движение для тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой", – говорится в сообщении.
Такое решение приняли из-за того, что в столице наблюдается превышение дневной температуры воздуха - свыше +28°С.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву, о снятии ограничений сообщат дополнительно.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 17 августа Киев и еще 10 областей Украины не отвечают критериям ослабления противоэпидемических мероприятий.
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