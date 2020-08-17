09:44  17 августа
В Украине за сутки зафиксировано 1464 новых случая коронавируса
16:43  17 августа
Илья Кива подарил Вадиму Рабиновичу его портрет на фоне Шевченко, Наполеона и Николая II
08:19  17 августа
Ситуация на Донбассе: обстрелов нет, боевики придерживаются режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
17 августа 2020, 13:41 5

В Киеве ограничили въезд грузовиков из-за жары

17 августа 2020, 13:41 5
Читайте також українською мовою
Ограничения вводятся с 17 августа на всех подъездах в столицу
Ограничения вводятся с 17 августа на всех подъездах в столицу
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве в связи с жарой ограничили въезд габаритного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

В Киеве ограничено движение для тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой", – говорится в сообщении.

Такое решение приняли из-за того, что в столице наблюдается превышение дневной температуры воздуха - свыше +28°С.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву, о снятии ограничений сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 17 августа Киев и еще 10 областей Украины не отвечают критериям ослабления противоэпидемических мероприятий.

Киев транспорт дороги авто
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Семейный бизнес главы Винницкой ОГА, или Полгектара земли на берегу Южного Буга
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »