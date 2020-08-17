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17 серпня 2020, 14:21 6

На Прикарпатті до 1 вересня повністю відновлять пошкоджене повенями газопостачання

17 серпня 2020, 14:21 6
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В області відбудовують об’єкти, які були пошкоджені або зруйновані стихією у червні-2020
В області відбудовують об’єкти, які були пошкоджені або зруйновані стихією у червні-2020
Фото: Івано-Франківська ОДА
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Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів переконаний, що вже до 1 вересня цього року 50%коштів, виділених Прикарпаттю на подолання наслідків стихії 12-24 червня, будуть освоєні.

Про це пише RegioNews з посиланням на Івано-Франківську ОДА.

В ОДА повідомили, що нині забезпечено доступ та проїзд до всіх населених пунктів області, у тому числі до трьох за тимчасовою схемою. Завершені роботи з відновлення земполотна, дорожнього покриття та водовідведення на автодорогах Н-09 Мукачево-Львів (км 238+751), Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський (км 1+700, км 49+000, км 50+050).

Триває підготовка до відновлення дев’ятьох об’єктів Дністровського басейнового управління водних ресурсів, готується проєктно-кошторисна документація на відновлення пошкоджених об’єктів: проведено 101 експертизу проєктів, 60 переговорних процедур закупівлі товарів і послуг в одного учасника, укладено 176 угод з підрядними організаціями на виконання робіт. На сьогодні такі роботи розпочато на 53 об’єктах, а на 22 об’єктах завершені.

Водночас, як зазначив начальник управління з питань цивільного захисту ОДА Володимир Стебницький, до цього часу газопостачання відновлено тільки у 6864 абонентів. Без газу залишаються 1265 абонентів у шести населених пунктах Надвірнянського та Коломийського районів. Зі свого боку голова правління ПАТ "Івано-Франківськгаз" Віталій Шульга повідомив, що на цьому тижні планується завершення роботи на восьми об’єктах з 11, де тривають відновні роботи.

Голова ОДА Віталій Федорів наголосив, усі роботи з відновлення газопостачання мають завершити до 1 вересня.

Нагадаємо, Постраждалим від повені у західних областях виплатили грошову допомогу На це витратили 92 млн грн.

газ гроші Івано-Франківськ дороги Прикарпаття Повінь Федорів Віталій
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