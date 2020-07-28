Не справился с управлением: на Львовщине автобус съехал в кювет, пострадали семь пассажиров

Среди травмированных четырехлетний ребенок

Среди травмированных четырехлетний ребенок

Фото: Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июля возле села Великая Озимина в Самборском районе. Вследствие ДТП семеро пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

Водитель маршрутного автобуса "БАЗ-А079" сообщением "Самбор-Дрогобыч", 59-летний житель Самбора, на повороте не справился с управлением и съехал в кювет", - говорится в сообщении.

В результате ДТП семь пассажиров автобуса, в том числе и четырехлетний ребенок, обратились за медицинской помощью. Сейчас их диагнозы уточняются.

По факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.

Напомним, в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик: погибли четыре человека, еще четверо - в больнице.