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28 июля 2020, 14:54 5

Не справился с управлением: на Львовщине автобус съехал в кювет, пострадали семь пассажиров

28 июля 2020, 14:54 5
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Среди травмированных четырехлетний ребенок
Среди травмированных четырехлетний ребенок
Фото: Нацполиция
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июля возле села Великая Озимина в Самборском районе. Вследствие ДТП семеро пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

Водитель маршрутного автобуса "БАЗ-А079" сообщением "Самбор-Дрогобыч", 59-летний житель Самбора, на повороте не справился с управлением и съехал в кювет", - говорится в сообщении.

В результате ДТП семь пассажиров автобуса, в том числе и четырехлетний ребенок, обратились за медицинской помощью. Сейчас их диагнозы уточняются.

По факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.

Напомним, в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик: погибли четыре человека, еще четверо - в больнице.

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