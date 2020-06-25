Взрыв в многоэтажке Киева: Зеленский раздал пострадавшим ключи от новых квартир

Квартиры получили 12 семей

Квартиры получили 12 семей

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от новых квартир пострадавшим в результате взрыва в многоэтажке на Позняках 21 июня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео на странице главы государства в Facebook.

По словам Зеленского, всего государство выделило пострадавшим 40 квартир в Феофании. Сегодня ключи получили 12 семей. Оставшиеся квартиры обещают выдать на протяжении месяца.

Он добавил, что все квартиры новые, но ремонт им все равно необходим. Эту задачу он поручил мэру столицы Виталию Кличко.

Володимир Зеленський передає ключі від нового житла постраждалим від вибуху, що стався 21 червня. Володимир Зеленський передає ключі від нового житла постраждалим від вибуху, що стався 21 червня в одній із багатоповерхівок київського району Позняки. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 25 червня 2020 р.

Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей. Погибло 5 человек.