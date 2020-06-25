19:24  25 июня
Экс-министра Омеляна суд отпустил под личное обязательство
19:13  25 июня
Взрыв в многоэтажке Киева: Зеленский раздал пострадавшим ключи от новых квартир
18:22  25 июня
Сводка ООС: два обстрела, потерь нет
UA | RU
UA | RU
25 июня 2020, 19:13 8

Взрыв в многоэтажке Киева: Зеленский раздал пострадавшим ключи от новых квартир

25 июня 2020, 19:13 8
Читайте також українською мовою
Квартиры получили 12 семей
Квартиры получили 12 семей
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от новых квартир пострадавшим в результате взрыва в многоэтажке на Позняках 21 июня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео на странице главы государства в Facebook.

По словам Зеленского, всего государство выделило пострадавшим 40 квартир в Феофании. Сегодня ключи получили 12 семей. Оставшиеся квартиры обещают выдать на протяжении месяца.

Он добавил, что все квартиры новые, но ремонт им все равно необходим. Эту задачу он поручил мэру столицы Виталию Кличко.

Володимир Зеленський передає ключі від нового житла постраждалим від вибуху, що стався 21 червня.

Володимир Зеленський передає ключі від нового житла постраждалим від вибуху, що стався 21 червня в одній із багатоповерхівок київського району Позняки.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 25 червня 2020 р.

Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей. Погибло 5 человек.

Владимир Зеленский Киев взрыв Виталий Кличко квартира
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Дубинский и Ко: хранители Севера
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »