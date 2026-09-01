На Полтавщині пожежа внаслідок обстрілу: є поранені
Вдень 1 вересня росіяни атакували Полтавську область. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Як повідомили рятувальники, на місці влучання одного з об'єктів Полтави сталась пожежа внаслідок ворожої атаки. Наразі вогонь вдалось загасити. Рятувальники надали допомогу двом місцевим жителям, які постраждали.
Відомо, що внаслідок атаки на Полтаву поранення отримали четверо людей.
Нагадаємо, також внаслідок чергової російської атаки на столицю зазнав пошкоджень та руйнувань 16-поверховий будинок у Подільському районі.
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