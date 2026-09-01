Фото: ГСЧС

В результате очередной российской атаки на столицу получил повреждения и разрушения 16-этажный дом в Подольском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Разрушение зафиксировано с 13-го по 16-й этажи. Возник пожар на 14-м этаже, распространившийся на 15-м. Огнеборцы ликвидировали его.

В результате атаки пострадали три человека.

Из задымленного дома спасатели эвакуировали семь человек.

Напомним, в результате массированного удара по столице в ночь на 1 сентября погибли 8 человек. Под вражеский удар попала гражданская инфраструктура и жилая застройка города.

Утром россияне продолжили атаковать Киев. В Святошинском районе зафиксировано падение беспилотника.