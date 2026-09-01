Экс-военный пытался получить процент от выплат семье погибшего героя
Прокуратура разоблачила бывшего военного. Он требовал часть выплат от семьи погибшего защитника
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, военный узнал, что трое сыновей погибшего защитника имеют право на одноразовую выплату. Он представился другом и бывшим командиром их отца и убедил их, что якобы без помощи семья может не получить надлежащие выплаты из-за нарушений в документах.
Он заявил, что якобы имеет связи и может "повлиять" на командира части, чтобы ускоренно получить выплату. За это он просил у родственников погибшего защитника 10% суммы выплаты. То есть 1,2 миллиона гривен.
В январе 2026 года один из сыновей погибшего получил первую часть выплаты в размере около 550 тысяч гривен. Тогда экс-военный требовал, чтобы он получил эти деньги.
После передачи денег экс-военного задержали. В ближайшее время он предстанет перед судом.
Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили бывшего прокурора Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области. Оказалось, он просил 80 тысяч взяток. За эти деньги он обещал "более мягкое подозрение".