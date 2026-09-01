Экс-военный пытался получить процент от выплат семье погибшего героя

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, военный узнал, что трое сыновей погибшего защитника имеют право на одноразовую выплату. Он представился другом и бывшим командиром их отца и убедил их, что якобы без помощи семья может не получить надлежащие выплаты из-за нарушений в документах.

Он заявил, что якобы имеет связи и может "повлиять" на командира части, чтобы ускоренно получить выплату. За это он просил у родственников погибшего защитника 10% суммы выплаты. То есть 1,2 миллиона гривен.

В январе 2026 года один из сыновей погибшего получил первую часть выплаты в размере около 550 тысяч гривен. Тогда экс-военный требовал, чтобы он получил эти деньги.

После передачи денег экс-военного задержали. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили бывшего прокурора Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области. Оказалось, он просил 80 тысяч взяток. За эти деньги он обещал "более мягкое подозрение".