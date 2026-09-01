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01 сентября 2026, 12:56

Задержка поезда в Киевской области: пассажиры сообщают об отсутствии организации и помощи

01 сентября 2026, 12:56
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Фото: RegioNews
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Пассажиры задержанного из-за обстрелов поезда в Киевской области жалуются на отсутствие организации со стороны Укрзализныци и проблемы с пересадками

Об этом сообщает RegioNews.

В частности, поезд "Интерсити" сообщением "Харьков – Киев" вынужденно остановился в Борисполе после утренней вражеской атаки. Состав пропускает другие поезда. Время возобновления движения и прибытия в столицу пока неизвестно.

Пассажиров, имеющих пересадки на другие железнодорожные рейсы в Киеве в ближайшее время, предупредили, что поезда будут их ждать.

Обновлено. Пассажиры сообщают о полном отсутствии организации и коммуникации со стороны "Укрзализныци". По словам людей, еду и воду пассажирам не предлагают, а в вагоне-ресторане оплату могут осуществить только за наличные.

Техническую остановку поезд совершил на перегоне за пределами станции, пассажиров из вагонов не выпускают.

Кроме этого, несмотря на предварительные заверения, пассажирам, которые имели ближайшие пересадки в Киеве, впоследствии сообщили, что их поезда уже отправились по расписанию. Теперь людям предлагают решать вопросы с пересадкой самостоятельно через дежурного диспетчера вокзала.

Напомним, в ночь на 1 сентября войска РФ нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по Киевской области. Основной удар врага пришелся на город Борисполь. Погибли четыре человека, еще 14 пострадали, среди них двое детей.

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