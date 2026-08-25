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25 серпня 2026, 21:25

Смертельна ДТП на Полтавщині: загинуло двоє людей

25 серпня 2026, 21:25
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Фото: Нацполіція
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Аварія сталась 25 серпня близько 17:20 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік міста Хорол. На жаль, загинули люди

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

52-річний водій автомобіля ГАЗ зіткнувся з Mercedes-Benz CLA, за кермом якого була 32-річна жінка. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів: 25-річний чоловік, який був у салоні ГАЗ, а також 34-річна пасажирка іномарки.

Водії автомобілів та 36-річний пасажир легковика були госпіталізовані з травмами.

"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо воно спричинило загибель кількох осіб", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 16-річний водій автомобіля ВАЗ на смерть збив 26-річну вагітну жінку. Її дитину також не вдалося врятувати. Неповнолітнього керманича затримали.

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