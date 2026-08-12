На Полтавщині через російський обстріл загорілося промислове підприємство
На Полтавщині внаслідок російського обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання, попри загрозу повторного удару. Вогнеборцям також вдалося запобігти подальшому поширенню вогню.
За попередньою інформацією, загиблих і травмованих унаслідок атаки немає.
Нагадаємо, в ніч на 12 серпня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і торговельний центр, де виникла масштабна пожежа.
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