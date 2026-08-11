На Полтавщині з річки Дніпро витягли тіло чоловіка
Трагедія на воді сталася на території однієї з місцевих баз відпочинку в Кременчуці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Повідомлення про зникнення відпочивальника надійшло до поліції 10 серпня близько 17:00. 46-річний чоловік пішов купатися у річці Дніпро та не повернувся.
Пошукова операція тривала до наступного ранку. Близько 09:30 тіло загиблого виявили у річці та витягли на берег.
Для встановлення причини смерті призначена судмедекспертиза. Слідчі встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, 9 серпня у Полтаві з річки Ворскла водолази дістали тіло 58-річного чоловіка. Загиблий перебував на дні річки на глибині близько 4 метрів.
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