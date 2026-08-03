Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ викрила у лавах ЗСУ ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ). Зловмисник наводив ракетно-дронові атаки ворога по Полтавщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Наведенням обстрілів займався завербований росіянами мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини.

Пріоритетною "ціллю" для коригувальника ворог визначив місцеві АЗС. Також фігурант мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію Сил оборони в центральному регіоні України.

За даними слідства, у поле зору російського ГРУ чоловік потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах Телеграм-каналів. Після вербування він обходив місцевість під час добових звільнень, щоб забезпечити ворогу актуальні фото та геолокації місцевих АЗС.

Крім того, агент "злив" росіянам місце розташування своєї військової частини.

Співробітники СБУ затримали російського "крота" за місцем проходження служби. Під час обшуку в нього виявили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі та на Вінниччині правоохоронці затримали двох 16-річних підлітків, які виконували завдання російських спецслужб. Серед основних "цілей" затриманих були військові автомобілі та спецтранспорт критичної інфраструктури.