Конфликт в Днепре закончился больницей: полиция сообщила о подозрении нападающему

Автор: Yurgen

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Во время конфликта мужчина избил 49-летнего горожанина и нанес ему удары палкой. В результате нападения пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.

Событие произошло 12 июля на улице Александры Рындовской в Шевченковском районе. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами возник спор, переросший в драку. Затем подозреваемый ударил потерпевшего палкой и покинул место происшествия.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, что в суд обвинительный акт в отношении 37-летней женщины, обвиняемой в умышленном убийстве , соединенном с изнасилованием, а также в совершении сексуального насилия, повлекшего тяжкие последствия.