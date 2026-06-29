На Запорожье нашли мертвым с огнестрельным ранением командира 154 ОМБр
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти военного офицера. В воскресенье, 28 июня, мертвым обнаружили командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кононникова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Полковника нашли с огнестрельным ранением. Правоохранители квалифицировали событие по с. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Отметки "самоубийство" полиция не указывает.
В ОК "Юг" отметили, что по предварительной информации, "признаков насилия не обнаружили, окончательные выводы будут сделаны только по результатам экспертиз".
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, назначено служебное расследование.
Командование ОК "Юг" заявило, что "всесторонне содействует работе правоохранительных органов".
Ранее сообщалось, что работники ГБР начали расследование по факту смерти 29-летнего мужчины после его пребывания в одном из ТЦК и СП на Закарпатье.