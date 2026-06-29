Фото: 154 ОМБр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полковника нашли с огнестрельным ранением. Правоохранители квалифицировали событие по с. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Отметки "самоубийство" полиция не указывает.

В ОК "Юг" отметили, что по предварительной информации, "признаков насилия не обнаружили, окончательные выводы будут сделаны только по результатам экспертиз".

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, назначено служебное расследование.

Командование ОК "Юг" заявило, что "всесторонне содействует работе правоохранительных органов".

Ранее сообщалось, что работники ГБР начали расследование по факту смерти 29-летнего мужчины после его пребывания в одном из ТЦК и СП на Закарпатье.