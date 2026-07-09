На Полтавщині псевдо-співробітниця СБУ збирала з людей гроші

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У Полтаві судили жінку за шахрайство. Вона прикидалась співробітницею СБУ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Протягом 2019 року жінка видавала себе за співробітницю СБУ. Вона брала в людей за гроші за допомогу з оформленням інвалідності, збільшенням пенсії, а також придбанням автомобілів, квартир і земельних ділянок.

Щонайменше п'ятеро людей постраждали від її дій та втратили загалом близько півмільйона гривень. За час доки йшов судовий процес шкода потерпілим майже не відшкодовувалася. Врешті жінка вибачилась та пообіцяла повернути гроші.

Згодом з'ясувалось, що поки тривав судовий розгляд, обвинувачена видурила ще 25 тисяч доларів в місцевого таксиста. За цим епізодом їй уже призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

За цією справою їй призначили позбавлення волі на 5 років. Відомо, що вона визнала провину. Зазначається, що жінка офіційно не працює і мала на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, що у Києві аферисти прикидались співробітниками СБУ. Їхньою жертвою став пенсіонер.