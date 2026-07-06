В Ровно будут судить жительницу Волыни, обманувшую 91-летнюю пенсионерку
В Ровно перед судом предстанет жительница Волынской области, обвиняемая в мошенничестве в отношении 91-летней пенсионерки
Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .
Следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в больших размерах.
Несмотря на то, что обвиняемая полностью возместила нанесенный ущерб и искренне раскаялась, ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Обстоятельства преступления и дата начала судебного разбирательства пока не сообщаются.
Напомним, что в Киеве к 5 годам лишения свободы приговорена бывшая бухгалтерша Управления образования Дарницкой РГА, которая незаконно насчитала себе 2 млн грн.