В Ровно будут судить жительницу Волыни, обманувшую 91-летнюю пенсионерку

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В Ровно перед судом предстанет жительница Волынской области, обвиняемая в мошенничестве в отношении 91-летней пенсионерки

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в больших размерах.

Несмотря на то, что обвиняемая полностью возместила нанесенный ущерб и искренне раскаялась, ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Обстоятельства преступления и дата начала судебного разбирательства пока не сообщаются.

Напомним, что в Киеве к 5 годам лишения свободы приговорена бывшая бухгалтерша Управления образования Дарницкой РГА, которая незаконно насчитала себе 2 млн грн.