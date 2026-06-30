15 лет за решеткой: в Хмельницкой области осудили 20-летнего насильника малолетней

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры доказали в суде вину 20-летнего жителя Хмельницкой области в изнасиловании малолетней, насилии и угрозах убийством

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Установлено, что на протяжении 2024-2025 годов осужденный имел отношения сексуального характера с малолетним. В мае 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес девочке телесные повреждения.

После этого он угрожал убить ребенка и его мать сигнально-штурмовым автоматом, внешне похожим на боевую винтовку.

Это не первое преступление осужденного. Ранее он уже судим за незаконное обращение с оружием, а новые преступления совершил во время испытательного срока.

Суд признал его виновным в изнасиловании, совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, нанесении легких телесных повреждений и угрозы убийством и назначил наказание - 15 лет 1 месяц лишения свободы (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 129, ч. 1, ст. 129). 1 ст. 155 УК Украины).

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, что прокуратура завершила досудебное расследование в отношении 19-летнего парня, надругавшегося над падчерицей своего дяди на Харьковщине . Ребенок долгое время молчал из-за угроз злоумышленника, но в конце концов рассказал правду.