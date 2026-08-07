Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеского удара пострадали два человека – 58-летний мужчина и 55-летняя женщина.

К сожалению, от полученных травм женщина погибла.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 997 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили десять человек.