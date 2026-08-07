Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 7 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупантов в Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Во временно оккупированном Крыму украинские военные поразили радиолокационную станцию раннего обнаружения вблизи Оленевки и площадку хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА в районе Гвардейского.

Кроме того, подтверждено поражение двух наземных ретрансляторов управления дронами типа "Герань"/"Гербера" в Оленивке и Железном Порту на Херсонщине. Эти ретрансляторы обеспечивали связь и увеличивали дальность применения вражеских беспилотников.

Также в Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили склад горюче-смазочных материалов в районе Мелитополя и поразили ремонтное подразделение оккупантов вблизи Акимовки.

Украинские защитники продолжают системно уничтожать военный потенциал врага.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 5 августа и в ночь на 6 августа нанесли поражение ряду важных объектов РФ в рамках снижения ее военно-экономического потенциала. В частности, два НПЗ и средства управления БПЛА.

Во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.