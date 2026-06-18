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18 червня 2026, 08:54

На Полтавщині знешкодили нерозірвану бойову частину крилатої ракети Х-101

18 червня 2026, 08:54
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Фото: поліція
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На території Полтавської області виявили бойову частину ворожої ракети Х-101, яка не здетонувала під час падіння

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Бойова частина несла смертельну небезпеку для оточуючих, оскільки могла вибухнути будь-якої миті.

Із дотриманням заходів безпеки вибухотехніки знешкодили боєприпас, після чого транспортували бойову частину на спеціальний майданчик для подальшого знищення шляхом контрольованого підриву.

Поліцейські вкотре нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів не можна до них наближатися чи чіпати їх – про знахідку слід одразу повідомляти за номером 102.

Нагадаємо, вибухотехніки знешкодили російський безпілотник в Деснянському районі Києва. Уламки дрона "Герань-2" виявили 16 червня на відкритій місцевості після останньої масованої атаки на столицю.

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