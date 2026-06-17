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Взрывотехники обезвредили российский беспилотник в Деснянском районе Киева. Обломки дрона "Герань-2" обнаружили 16 июня на открытой местности после последней массированной атаки на столицу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Обломки беспилотника создавали серьезную угрозу, ведь боевая часть могла взорваться в любой момент. Взрывотехники перевели боеприпас в безопасное состояние и изъяли для дальнейшего уничтожения.

Правоохранители призывают граждан быть максимально бдительными и немедленно сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номерам 102 или 112. Ни в коем случае нельзя касаться или перемещать обломки ракет или беспилотников.

Напомним, в Киево-Печерской лавре показали момент попадания российского дрона по Успенскому собору.