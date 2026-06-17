В Киеве обнаружили обломки вражеского "Шахеда" с неразорванной боевой частью
Взрывотехники обезвредили российский беспилотник в Деснянском районе Киева. Обломки дрона "Герань-2" обнаружили 16 июня на открытой местности после последней массированной атаки на столицу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Обломки беспилотника создавали серьезную угрозу, ведь боевая часть могла взорваться в любой момент. Взрывотехники перевели боеприпас в безопасное состояние и изъяли для дальнейшего уничтожения.
Правоохранители призывают граждан быть максимально бдительными и немедленно сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номерам 102 или 112. Ни в коем случае нельзя касаться или перемещать обломки ракет или беспилотников.
Напомним, в Киево-Печерской лавре показали момент попадания российского дрона по Успенскому собору.