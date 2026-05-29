У Полтаві чиновники "нагріли" мільйони на закупівлях для ТЦК

У Полтаві судитимуть посадовців міськради та підприємця. Йдеться про розкрадання понад 5,3 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ТЦК та СП

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Як з'ясували правоохоронці, в 2023 році колишній очільник Департаменту міської ради, який займався питаннями оборони в регіоні. У змові з підприємцем вони організували закупівлю 70 супутникових телефонів із сім-картами та річним пакетом хвилин для потреб ТЦК та СП.

До схеми залучили ще двох людей: спеціаліста із публічних закупівель та матеріально відповідальну особу. В результаті понад 5,3 мільйона гривень були перераховані на рахунок товариства. Проте техніку військовим так і не передали.

"Надалі зловмисники вивели отримані кошти в готівку та розподілили між собою, таким чином легалізувавши. На підставі зібраних доказів фігурантам було повідомлено про підозру", - кажуть в поліції.

